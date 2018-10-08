Воскресение Толстого
Как ни противно, но я ненадолго вернулся к старому ремеслу критика телепропаганды. Есть повод. Вышедший из этой пропаганды в депутаты и воротилы Госдумы и ЕдРа Петр Толстой вернулся на экран Первого канала с передачей «Толстой. Воскресенье».
Название — это лучшее, что у данного продукта есть. Зачем он нужен — тоже понятно. Первый канал, конечно, делает свое дело по обезображиванию мозгов населения, но в деле этом он давно уже не первый. Киселев и Соловьев ушли далеко вперед. Ирада Зейналова отчалила на НТВ и стала размахивать руками там, Валерий Фадеев красноречив, как несмазанная телега. А кроме государственных задач, поставленных в Администрации президента, есть и корпоративные — конкуренция. В том числе и за деньги от Кремля.
Поэтому Толстой «вспомнил молодость». Над форматом особо не заморачивались. Полтора часа эфира разбили на три темы. Сначала яркая речь Петра Олеговича, потом назидательный репортаж, а потом четыре эксперта в студии. Таких шоу на всех каналах уже и не сосчитаешь сколько. Но если мозги промываются этим раствором — чего мудрить.
Начали с Украины. И эта история заняла почти полпрограммы. Танцевали от принятия в первом чтении Закона о языке. Чтобы было понятно, лично мне этот закон тоже совсем не нравится. Но стиль! Толстой сразу же сказал, что именно с проекта этого закона когда-то и «начался украинский ад». То есть не с Крыма или Донбасса, а с закона о языке.
Естественно не преминули Толстой с экспертами заметить, что как такового украинского языка вообще нет — это южный диалект русского языка. Разумеется, и страна Украина — не более чем искусственно нарисованное карандашом образование. Когда-то большевики к отсталой и аграрной Малороссии прирезали индустриальную и портовую Новороссию, населенную русскими. То есть к этим диким украинцам по доброте душевной присовокупили развитых русских для общего советского блага. Кто же думал, что такая подлянка выйдет от националистов и бандеровцев!
Напирали на то, что даже дома там теперь по-русски нельзя говорить! Экспертами были Жириновский, Шахназаров (поселившийся, кажется, в телевизоре), завсегдатай федерального эфира киевский промосковский политолог Погребинский и журналистка из Киева, тоже давно зажившая на нашем экране, Янина Соколовская, которую так и не удостоили собственного титра. Разумеется, сказать ей ничего толком не дали, и три с половиной (половина от Погребинского) мужчины были против одной женщины.
Жириновский быстро перешел с ней на «ты» и грозил ей всякими нехорошими вещами, попутно предлагая стрелять по Бердянску и заставить Киев ответить за каждый кубический миллиметр украденного газа. Украинцы — народ-проститутка, народ-бомж. Это тоже из Вольфовича. Конечно, после такого разговора любви к России и русскому языку на Украине должно стать больше.
Но тут уже пришло время Скрипаля. Поскольку сказать по существу мы здесь давно уже ничего не можем, то остается только иронизировать, мол, и то русские взломали, и это взломали, и туда вторглись, и сюда, и отравили всех — ах, какие мы нехорошие.
Назидательный репортаж был посвящен фигуре британского журналиста Марка Урбана, выпустившего книгу про Сергея Скрипаля. То ли Урбан агент спецслужб, то ли еще кто-то в этом роде, но Скрипаля нам теперь не покажут — потому что Скрипаль вообще одобрил присоединение Крыма — мало ли взболтнет что-нибудь. Слова Путина про «предателя и подонка» не прозвучали.
Тут Петру Толстому в словоблудии помогали те же Жириновский и специалист по всем вопросам Шахназаров, которых усилили Кургиняном, и они быстро пришли к выводу, что дело Скрипаля вообще выдумано, что «англичанка гадит» и Запад хочет помешать России стать могучей державой — поэтому нам надо ориентироваться на Китай и Индию, куда как раз съездил Путин.
В студии оказался еще политолог Дмитрий Некрасов, который честно сказал, что Россия торгует только нефтью и газом и гонит углеводороды на Запад — какой тут Китай или Индия? Бить ногами Некрасова не стали, но снисходительно заметили, что либералы — они все такие пессимисты и маловеры. И что наша страна накормит всю Индию хлебом, а Вольфович под овацию зала предрек России статус крупнейшей промышленной державы мира — видимо, вот прямо завтра-послезавтра это и случится.
Увенчали программу «словом недели». Какое же это слово? Дедолларизация! Старая песня о долларе, который не более чем бумажка, прозвучала вновь. С экскурсом в историю, где Америка постоянно наживалась на чужих бедах и мировых войнах, и свергала всех, кто пытался вырваться из долларовой кабалы.
В студии уже один эксперт — Андрей Костин из ВТБ. Который сразу же говорит, что дедолларизации… не будет. То есть она будет, но путем не запретов, а поощрений тех, кто начнет торговать с нами за другие валюты и переведет заграничные активы обратно в Россию, в рубли. Но на простой вопрос Толстого, что делать с индийскими рупиями, за которые мы торгуем с Индией, Костин толком так и не смог ответить. Я понял только одно: чтобы рупии не пропали, надо еще больше торговать с индусами. А деньги можно хранить и в долларах, но еще важнее выбрать правильный банк. И мы, глядя на Костина, как-то сами собой понимаем, какой банк нам выбрать и куда нести свои трудовые рупии.
Тут и сказочке конец. Далекий предок Петра Олеговича был, конечно, поталантливее, чего уж. Но во всем этом видится какой-то пропагандистский тупик. Темы не меняются, слова произносятся все те же, все тот же Шахназаров и тот же Кургинян. И зрители неизменны. Если они еще не офонарели от этого — пускай глядят дальше. Если их мозг имеет безграничные гигабайты памяти для хранения этого шлака — пускай напихивают его туда. Но сейчас это выглядит так, что бездарную политику обслуживают пропагандисты, уставшие от самих себя.
Источник - mbk.news