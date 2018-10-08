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Общество
08 октября 11:37

Российских работодателей обяжут следить за микротравмами сотрудников

Работодателям придется вести учет всех синяков, ссадин и других микротравм, а также выяснять и фиксировать обстоятельства, при которых они были получены

Министерство руда разработало поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей следить за травмами своих сотрудников. Работодателям придется вести учет всех синяков, ссадин и других микротравм, а также выяснять и фиксировать обстоятельства, при которых они были получены.

В Минтруда заявили, что такой учет поможет предупредить возникновение несчастных случаев на производстве. Чиновники отметили, что в большинстве случаев микроповреждения возникают из-за нарушений трудового процесса и требований охраны труда, сообщают «Известия».

Согласно действующему законодательству, начальство не обязано следить за небольшими проблемами со здоровьем работника, но должен разбираться с серьезными травмами, поученными на предприятии. В Министерстве труда отметили, что именно микротравмы становятся предвестниками профессиональных заболеваний.

Законопроект предусматривает заявительный характер учета микроповреждений, то есть после обращения самого работника.

Согласно официальной статистике, в 2017 году было зарегистрировано 1595 несчастных случаев на производстве с летальным исходом.

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