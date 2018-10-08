Ингушские депутаты проведут повторное голосование по вопросу обмена территориями с Чечней
Ранее ингушский парламент аннулировал результаты голосования по ратификации договора об обмене землями
Депутаты Народного собрания Ингушетии проведут повторное голосование по вопросу об обмене территориями с соседней Чечней. Об этом сообщил на бессрочном протестном митинге в Магасе депутат Сет-Салим Ахильгов.
Ранее ингушский парламент аннулировал результаты голосования по ратификации договора об обмене землями. повторное голосование состоится 8 октября, сообщает«Интерфакс».
Одновременно с этим правительство республики согласовало акцию протеста против договора об административных границах с Чечней с 8 по 15 октября. Максимальное количество участников не должно превышать 5 тысяч человек.
Ранее правозащитник Магомед Муцольгов рассказал, что 15 депутатов проголосовали против обмена территориями, а пресс-служба главы республики Юнус-Бека Евкурова сообщил, что 17 депутатов проголосовали «за». Депутаты потребовали повторного голосования и расследования фальсификации.
Напомним, власти Ингушетии и Чечни договорились об обмене нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни. Многие жители Ингушетии сочли обмен неравноценным и вышли на бессрочную акцию протеста около здания правительства республики.