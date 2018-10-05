Московские власти расширяют зону платной парковки за МКАД
Московские власти подготовили список улиц, на которых в ближайшем будущем будет введена платная парковка. Судя по списку Департамента транспорта, зона платной парковки уверенно выходит за пределы МКАД
Московские власти подготовили список улиц, на которых в ближайшем будущем будет введена платная парковка. Судя по списку Департамента транспорта, зона платной парковки уверенно выходит за пределы МКАД.
В приказе Департамента транспорта о расширении зоны платной парковки перечислены улицы, которые находятся в районе Новокосино. Это Городецкая улица, Николо-Архангельский проезд, Новокосинская улица, Носовихинское шоссе (в пределах границ города Москва), Проектируемый проезд № 326, Салтыковская улица (от пересечения с ул. Николая Старостина до пересечения с Николо-Архангельским проездом), Суздальская улица, Суздальский проезд, улица Галины Вишневской и улица Николая Старостина.
На улицах из списка будет введен «пониженный суточный тариф», сообщает портал «За рулем». Сейчас самый минимальный тариф на оплату парковки в Москве составляет 40 рублей в час.
В Департаменте транспорта Москвы расширение зоны платной парковки пока не подтвердили, но и не опровергли.
Платные парковки в Новокосино вводятся в связи со скорым открытием станции метрополитена «Некрасовка».