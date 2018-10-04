Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке «болезни легионеров» в Италии
По данным российского ведомства число заболевших легионеллезом выросло до 450 человек. Наиболее остро ситуация с «болезнью легионеров» обстоит в области Ломбардия
Роспотребнадзор предупредил российских туристов, которые собираются посетить Италию, о вспышке легионеллеза в этой стране. Наиболее остро ситуация с «болезнью легионеров» обстоит в области Ломбардия.
По данным российского ведомства, по состоянию на конце сентября, число заболевших легионеллезом выросло до 450 человек. У 43 человек этот диагноз подтвержден лабораторными исследованиями.
Это уже вторая вспышка «болезни легионеров» за последние месяцы. Предыдущая вспышка была зарегистрирована в июле в городе Брессо.
Случаи заболевания легионеллезом также были зафиксированы в Германии, Испании, Италии и Франции.
«Болезнью легионеров» называют сапронозное острое инфекционное заболевание, которое протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.
Легионеллез получил название «болезнь легионеров» после массового заболевания участников съезда Американского легиона в 1976 году в Филадельфии.