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03 октября 16:21

Жителям Ингушетии посоветовали не критиковать решение властей о передаче земли Чечне

Власти республики Ингушетия опубликовали обращение к гражданам с просьбой воздержаться от критики решения руководства передать часть земли соседней Чечне

Фото: Медиазона

Власти республики Ингушетия опубликовали обращение к гражданам с просьбой воздержаться от критики решения руководства передать часть земли соседней Чечне. Рядовым жителям Ингушетии напомнили, что такие решения должны приниматься «уполномоченными лицами», а не участниками стихийных акций.

«Вопрос справедливости и законности может быть предметом серьезного обсуждения не в интернет-пространстве и на митингах, а специалистами и профессионалами в установленном формате», - говорится в заявлении властей республики.

Депутаты ингушского парламента призвали граждан «не поддаваться на провокации» и не допускать оскорблений и обвинений в адрес руководства Ингушетии и Чечни.

Участники протестных акций считают, что обмен землями между Чечней и Ингушетией был проведен неравноценно. В частности, на земле, которую передают Чечне, находится много памятников и законсервированное месторождение нефти.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров упрекнул жителей Ингушетии, недовольных обменом земли, в неуважении к своему руководителю и к нему самому. Чеченский лидер также заявил, что с недовольных «будет спрос».

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