Киселев крымского розлива
Специалист Владимир Мазурин выразил обеспокоенность техническим состоянием виллы в Коктебеле, которая принадлежит российскому журналисту Дмитрию Киселеву. Репрессии не заставили себя ждать…
Суровая тень цензуры
Архитектор Владимир Мазурин на страницах крымского издания «Город 24» опубликовал статью под названием «Чародеи оползневого склона». В ней он рассказал о том, как в 2015-2016 годах он руководил реконструкцией виллы в Коктебеле с видом на море и мыс Хамелеон, и стоимостью примерно в 200 миллионов рублей.
Мазурин, в частности, обратил внимание на то, что при строительстве виллы в 2005 году был допущен ряд нарушений, из-за которых она, в случае оползня, может обрушиться на жилые дома, стоящие внизу в так называемой «первой линии». А самое главное, специалист высказывает беспокойство за будущее объекта, ввиду того, что хозяин дома не обращает на его технические выкладки никакого внимания.
И хотя имени владельца автор статьи не упоминал даже близко, многие сразу догадались, что речь шла о даче Дмитрия Киселева: это единственный дом в Коктебеле, стоящий на таком крутом обрыве под уклоном 70%, где, как говорят местные жители, нормальный человек и сарай не поставит – не то, что большой дом. Тем не менее, он стоит и называется - Cock t'est belle.
В общем-то, в материале Мазурина никакой политики не было. Ни местных, ни других властей никто не критиковал. Просто обеспокоенность специалиста тем, как это технически неправильно и как опасно это было сделано. Но что тут началось…
В Феодосии из продажи исчез весь тираж газеты «Город 24» со статьей о коктебельской вилле, которая из-за особенности конструкции и нарушений при строительстве может скатиться в обрыв. Материал «Чародеи оползневого склона» пропал и из интернет-версии издания.
«Вместо моего текста поставили рекламный блок, – рассказал Мазурин, поведавший и том, что ситуация вышла боком и для редактора издания Елене Войтовой. Ее заставили выкупить тираж за свой счет, а также уведомили, что до увольнения ей осталось две положенные по закону для отработки недели. Не более.
В самой газете «Город 24» изъятие статьи о вилле Киселева не комментиравали: на вопросы жаждущих информации коллег не стала отвечать ни главный редактор издания Елена Войтова, ни владелец издания – депутат феодосийской Гордумы Максим Онищенко.
В местном журналистском сообществе происходящим шокированы и говорят, что не припомнят подобного в последние десятилетия. Тем более, как рассказала главный редактор феодосийской газеты «Кафа» Ирина Прокопюк: «О Киселеве крымские СМИ пишут часто – в том числе, и порой «гладят против шерсти». Но это никогда не приводило ни к каким последствиям.
В 2014-м крымские СМИ, к примеру, немало попортили крови Киселеву, описывая митинг против освещения телеведущим тогдашних кровавых событий на киевском майдане. И снова никакой цензуры, никакого прессинга, тем более – каких-то серьезных репрессий.
К слову, и в самой статье «Чародеи оползневого склона» никаких негативных характеристик телеведущего не давалось. Более того: фамилия Киселева в ней вообще не упоминается. Тем не менее, известный телеведущий написал на автора статьи заявление в полицию.
«Этот Мазурин – просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», – наконец-то, проговорился о происходящем Киселев в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Корни пустил давно
Если честно, даже не понятно, из-за чего обиделся господин Киселев на архитектора Мазурина. В том, что он засветил его как владельца виллы? Так он, во-первых, и не светил, во-вторых, сам Киселев еще в 2006-м рассказывал, что построил домик в Коктебеле.
Да и многие знают, что телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» прочно обосновался в Коктебеле еще в середине нулевых. В феодосийском регионе его знают настолько, что многие принимают за коренного жителя.
В 2002 году, по словам самого же телеведущего, проникшись любовью к этому месту, он решил взять в аренду четыре сотки земли в Коктебеле с видом на море, которые, по его словам, «никто не хотел брать, потому что они находились в зоне активного оползня». Однако строить дом на склоне местные власти Киселеву поначалу запретили.
«А три года спустя в Киеве я случайно встретил главу местного противооползневого комитета. Он спросил: «Что же вы не строитесь?». А узнав, что он же строительство и запретил, объявил, видимо, по великой дружбе: «Значит, нужно обеспечить инженерную защиту участка». Все это Киселев позже рассказывал, как бы разжевывая непонятливому обществу – каким это образом в таком абсолютно неподходящем для этого месте он-таки получил разрешение на застройку.
Телеведущий уверяет, что строительство обошлось ему «очень дорого». Якобы он даже заложил дом в Москве и взял огромный кредит на 10 лет, что и позволило провести все противооползневые мероприятия и построить «небольшой дом». Так мило журналист называет свою виллу под названием Cock t’est belle площадью 130 кв.м. с панорамным видом на Черное море.
Здесь, помимо всего прочего, и опять же по словам самого владельца журналистам крымской телепередачи «Поместье», есть бассейн с морской водой, пять санузлов и подъемная платформа на третий этаж.
Киселев признавался, что по окончательной стоимости стройка превзошла все мыслимые расчеты – с одной стороны предполагался бюджетный дом из дешевых материалов, а с другой стороны – он получился намного дороже, чем ожидалось.
Возможно, необъяснимая ненависть известного телеведущего к инженеру Мазурину как раз и объясняется тем, что первый вбухал в антиоползневую систему кучу «бабок», а специалист ему сказал, что деньги были выброшены на ветер? Ну, в этом случае лучше злиться на себя и собственную глупость. А еще логичней – на проектировщиков и исполнителей заказа.
Но, как пояснял Мазурин в своей статье, хозяин дома даже и не подумал предъявить претензии тем, у кого, как выясняется, руки растут, извините, из пятой точки. Вместо этого Киселев обрушил свой гнев на инженера и на газету. Похоже, тележурналист чувствует себя в здешних местах этаким уездным князьком с немалыми рычагами. Не каждому чиновнику под силу отсечь от продажи уже готовый тираж издания.
Барин-телеведущий
О том, что Киселев давно пустил на полуострове корни, говорит и информация о том, что сей господин владеет на территории Крыма не только скандальной виллой. Еще с украинских времен за Киселевым числятся активы в районе рекреационного парка «Тихая бухта» в том же Коктебеле. Именно здесь с 2002 года он принялся устраивать джазовые выступления, со временем превратившиеся в известный фестиваль «Коктебель Jazz Party», на 15-летний юбилей которого даже приезжал Владимир Путин.
В 2003 году Киселев во всеуслышание объявил реконструкцию музея Волошина – де он самостоятельно нашел мецената, готового потратить свои кровные на это благое дело. В новейшую историю телеведущий старается не произносить вслух имя мецената – но согласно информации разных СМИ, деньги тогда Киселеву дал депутат Верховной Рады Украины… Петр Порошенко. Да-да, тот самый, который позже станет президентом и одним из авторов кровавого майдана, против освещения Киселевым которого будут в 2014-м протестовать жители Коктебеля. Похоже, связи тележурналиста с украинскими власть имущими были в свое время весьма плотными и даже где… «на короткой ноге». Вопрос лишь в том – были или… остались?
А еще в Коктебеле у Киселева есть участок с виноградной плантацией и винзаводом. Глава российского медиахолдинга – он еще и совладелец винодельческого хозяйства Cock t'est belle (идентично названию поместья) производительностью до 4 000 бутылок в год.
И это еще не все. Рассказывают, что в Коктебеле у Киселева есть даже диковинка – собственный маслиновый сад. А еще, как мы предполагаем, у телеведущего в здешних коктебельских местах есть некая волшебная палочка, с помощью которой он добивается своих, не всегда благовидных целей.
Террор, устроенный им архитектору Мазурину и изданию «Город 24» – тому яркий пример. Но были и другие истории.
К примеру, в 2017-м году он не разрешил строительство по соседству с собой нескольких девятиэтажек. «Это архитектурное преступление. Построят три, ничто не помешает возвести потом еще тридцать», – говорил Киселев, визуально отстаивая экологичность района.
Но когда спустя несколько месяцев он сам стал выдвигать идеи по перестройке расположенного рядом участка, стало ясно – защита экологии была с его стороны лишь игрой на публику.
Дело в том, что отбив атаку застройщиков жилых домов, господину Киселеву вдруг показалось, что 60 гектаров зеленого ландшафта простаивают без дела. А давайте здесь построим гольф-клуб – заявил сей мудрый муж.
Естественно, местные жители идею не восприняли. «Если там построить гольф-клуб, то не только дикому туризму будет нанесен серьезный удар, но и мы не сможем попасть туда», – выразили они свое беспокойство.
После этого стало понятно, чьи нужды близки Киселеву. Гольф-клуб – это объект для избранных. Для очень малого числа избранных. И если уж забыть об экологии, и выбирать из двух зол меньшее – лучше бы уж на том зеленом ландшафте поставили жилые высотки. По крайней мере, несколько сотен семей из старых своих развалин могли переехать в благоустроенные квартиры.
А чтобы уж совсем стало ясно, какую планку общения и жизнедеятельности выбрал для себя Киселев, скажем, что другой его проект, который он тут в Крыму пытается пропихнуть – это строительство марины для яхт. И конечно на пляже. Причем, территориально – почти под его поместьем – то есть, на единственном чистом пляже тонущего в грязи поселка. Понятное дело, и эту инициативу «барина» простые жители не встретили на «ура».
Правда, это совсем не значит, что те или иные свои прожекты господин телеведущий не сумеет продавить через местную (или не местную) власть. Видимо, на его журналистский взгляд, поле для гольфа для богачей и покачивающиеся под его виллой их яхты – это и есть настоящий Коктебель. То, что в поселке живут еще несколько тысяч простых людей, его, наверное, сильно удивит. Для таких, как сей господин, подавляющее число россиян – это просто прислуга, для которых его послушать, как он в эфире глаголет – словно меда напиться…
P.S. Пост-фактум, когда скандал вокруг Киселева и его виллы уже разросся до неприличного, хозяин газеты «Город 24» Максим Онищенко заявил радиостанции «Говорит Москва», что тираж со статьей о вилле гендиректора агентства «Россия сегодня» никто из продажи не изымал, а главного редактора Елену Войтову и не думали увольнять.
Более того, по словам Онищенко, Киселев якобы даже сам звонил ему и просил главреда не выгонять. То есть, если верить этим двум господам, скандал раздут из ничего.
Однако, это всего лишь мнения одной стороны. А дыма, как известно, без огня не бывает. То, что господин Киселев пустил глубокие корни в Крыму и, как магнит, притягивает к себе весь негатив, уже, в общем-то, и не скроешь…