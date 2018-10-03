В Башкирии детям с диабетом кололи препараты с истекшим сроком годности
Министерство здравоохранения Башкирии проводит проверку по факту появившейся в СМИ информации о выдаче просроченных лекарств детям, страдающим сахарным диабетом. Лекарственные препараты с истекшим сроком годности выдавали пациентам-диабетикам детской клинической больницы в Уфе
Министерство здравоохранения Башкирии проводит проверку по факту появившейся в СМИ информации о выдаче просроченных лекарств детям, страдающим сахарным диабетом.
По данным региональной прессы, лекарственные препараты с истекшим сроком годности выдавали пациентам-диабетикам детской клинической больницы в Уфе.
Портал Proufu.ru со ссылкой на родителей маленьких пациентов сообщает, что срок годности одного из лекарств истек еще весной 2018 года. Выяснился данный факт только тогда, когда родители отклеили бирку с фамилией с того места, где указан срок годности.
Мать одного из детей с диабетом заявила, что сотрудники больницы были в курсе того, что лекарства просроченные, но все равно выдали их. «Мы своими руками кололи своим детям яд. Как вообще это понимать?» - возмутилась женщина.
В региональном Минздраве пообещали разобраться в ситуации. Чиновники заверили, что проверка уже проводится и в случае подтверждения данной информации виновники будут наказаны.