Бывшего главу центра связи ФСИН задержали по подозрению в мошенничестве
Сотрудники ФСБ России задержали бывшего руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН Игоря Шайкова. Высокопоставленного силовика подозревают в мошенничестве с поставками компьютеров для нужд ведомства
Сотрудники ФСБ России задержали бывшего руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН Игоря Шайкова. Высокопоставленного силовика подозревают в мошенничестве с поставками компьютеров для нужд ведомства.
Также сообщается о принудительном приводе на допрос бывшего заместителя начальника ГЦИТОиС Павла Щетинина, который долгое время уклонялся от явки к следователю.
Игорь Щетинин проходит по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Данное дело было возбуждено по факту хищения 160,3 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках гособоронзаказа на 2015 год на нужды ФСИН России.
Павел Щетинин сообщил РБК, что речь идет о закупке в 2015 году компьютеров «защищенного исполнения» для обработки секретных данных в системе ФСИН. Бывший сотрудник ГЦИТОиС отметил, что этот контракт он не подписывал и вообще был отстранен от должности.
В поставленных компьютерах отсутствовали CD-Rom и генераторы подавления шума, так как они не были предусмотрены техническим заданием, которое составили специалисты новосибирского филиала ГЦИТОиС, рассказал Щетинин. По его мнению, данный хозяйственный спор должен решаться в арбитражном суде, а не уголовном.
«Компьютеры были поставлены, все соответствовало условиям госконтракта, и непонятно, почему в деле фигурируют 160,3 млн руб., то есть вся сумма», - добавил Павел Щетинин.
Павел Щетинин и Игорь Шайков считают, что их уголовное преследование было инициировано руководством ФСИН. С ними согласен и основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его мнению, задержание бывших руководителей ГЦИТОиС является местью за их отказ участвовать в коррупционных схемах.