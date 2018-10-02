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02 октября 14:27

Минобороны предложило увеличить штрафы за неявку призывников в военкомат

В Минобороны также предлагают повысить штраф за неоповещение о смене места жительства и изменении личных данных, отказ от дополнительного медицинского обследования, назначенного военкомом

Министерство обороны России выступило с инициативой повысить размер штрафа гражданам призывного возраста за неявку в военкомат.

Руководитель второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-майор Виктор Глотов в беседе с «Интерфаксом» заявил, что в настоящее время назрела необходимость увеличения размеров административных штрафов за нарушения в области воинского учета.

Сейчас штраф за неявку граждан в военкомат после получения повестки составляет 500 рублей.

В Минобороны также предлагают повысить штраф за неоповещение о смене места жительства и изменении личных данных, отказ от дополнительного медицинского обследования, назначенного военкомом.

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