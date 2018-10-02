Военная прокуратура решила проверить госзакупки Росгвардии после расследования ФБК
Главная военная прокуратура России взяла под свой контроль проверку всех госзакупок в Росгвардии. Такое решение было принято после выхода сразу двух расследований о закупке товаров для нужд ведомства по завышенным ценам
Главная военная прокуратура России взяла под свой контроль проверку всех госзакупок в Росгвардии. Такое решение было принято после выхода сразу двух расследований о закупке товаров для нужд ведомства по завышенным ценам.
Источник «Первого антикоррупционного СМИ» сообщил, что в связи с общественным резонансом вокруг расследования Фонда борьбы с коррупцией главный военный прокурор России Валерий Петров взял под личный контроль проверку всех фактов, которые касаются закупок для ведомства Виктора Золотова.
Напомним, в августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование о закупке продуктов питания для нужд Росгвардии по завышенным ценам. Закупки осуществляются у единственного поставщика – комбината «Дружба народов». Алексей Навальный утверждает, что эта компания связана с близкими к премьер-министру Дмитрию Медведеву людьми.
Затем издание «Собеседник» опубликовало материал о закупках швейных изделий для бойцов Росгвардии у единственного поставщика компании «Спецшвейснаб». По данным издания, закупки также осуществляются по завышенным ценам.