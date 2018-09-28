Дорожные камеры научатся штрафовать автомобили с закрытыми номерами
Российские дорожные камеры в скором будущем смогут штрафовать автомобили с закрытыми номерами. Новая система будет идентифицировать транспортные средства по модели, типу и цвету кузова
Российские дорожные камеры в скором будущем смогут штрафовать автомобили с закрытыми номерами. Новая система будет идентифицировать транспортные средства по модели, типу и цвету кузова.
Сейчас власти проводят эксперимент по внедрению в дорожную инфраструктуру нейросеть, основанную на военных технологиях. Данная система сможет идентифицировать автомобили с подменными и закрытыми номерами или даже вовсе без номеров. Система будет фиксировать нарушителей правил дорожного движения, вычислять их и штрафовать.
Разработчики говорят, что скрыться от штрафов водителям-нарушителям не помогут ни магнитные рамки, ни налипший на номера снег, ни затертые буквы или цифры госномера.
«Надо посмотреть, насколько оптика, камеры, радары позволяют получать необходимую информацию. Я думаю, что нужно пару месяцев для принятия решения. Пока алгоритм нам кажется очень хорошим», - заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводит «КоммерсантЪ».