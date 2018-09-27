В Москве с октября заработают камеры, штрафующие за отсутствие полиса ОСАГО
Камеры, которые смогут вычислять и штрафовать водителей за езду без полиса ОСАГО, появятся на московских дорогах в октябре этого года. В столичном «Центре организации дорожного движения» сообщили, что для проведения эксперимента все готово
Фото: autoutro.ru
Камеры, которые смогут вычислять и штрафовать водителей за езду без полиса ОСАГО, появятся на московских дорогах в октябре этого года. В столичном «Центре организации дорожного движения» сообщили, что для проведения эксперимента все готово.
Камеры будут считывать регистрационные номера транспортных средств и проверять их по базе информационной системы ОСАГО. Водителям, которых не оказалось в базе страховщиков, будут направляться «письма счастья».
В скором будущем аналогичные дорожные камеры появятся и в других городах России, сообщает издание Autonews.ru.
Штраф за управление транспортным средством без полиса обязательного автострахования составляет 800 рублей.