Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за феминизм
Виталий Милонов предложил наказывать женщин за пропаганду феминизма после инцидента с Анной Довгалюк, которая облила едкой жидкостью несколько мужчин в метрополитене. Мужчины провинились тем, что сидели с широко раздвинутыми ногами
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов выступил с очередной неоднозначной инициативой. Народный избранник предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду феминизма.
Виталий Милонов предложил наказывать женщин за пропаганду феминизма после инцидента с Анной Довгалюк, которая облила едкой жидкостью несколько мужчин в метрополитене. Мужчины провинились тем, что сидели с широко раздвинутыми ногами.
Депутат назвал феминизм «безумием с точки зрения нормального человека». «Нужно эту девушку вычислить, наказать ее за хулиганство, а также за пропаганду, провокацию и склонение людей к тому, чтобы массово нарушать общественный порядок», - заявил единоросс, слова которого приводит агентство «Москва».
Депутат выразил мнение, что феминизм должен быть причислен к абсолютно радикальным точкам зрения и пропаганда феминизма должна расцениваться по ст. 282 УК РФ.