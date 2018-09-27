Жители подмосковного Зарайска потребовали остановить расширение мусорного полигона
Местные жители рассказали, что под предлогом строительства «комплекса по переработке отходов» чиновники собираются просто увеличить мощности уже существующей свалки до 450 тысяч тонн мусора в год
Жители подмосковного Зарайска 25 сентября вышли на митинг против планов властей по строительству мусорного полигона в деревне Солопово. Местные жители рассказали, что под предлогом строительства «комплекса по переработке отходов» чиновники собираются просто увеличить мощности уже существующей свалки до 450 тысяч тонн мусора в год.
Акция протеста была согласована с властями, но организаторы получили добро только с 24-й попытки. На митинг против мусорной свалки пришли сотни людей, в том числе и жители других подмосковных районов, для которых мусорная проблема является очень острой. В числе выступавших был депутат из подмосковного Чехова Николай Дижур.
Депутат призвал граждан прийти на заседание Совета депутатов в четверг 27 сентября и потребовать исполнения их решения о закрытии мусорного полигона. Николай Дижур заявил, что не верит словам чиновников о строительстве «современного предприятия по переработке отходов». «Весь бизнес построен на том, чтобы складировать и утилизировать, не перерабатывая эти миллионы тонн мусора», - отметил чеховский депутат, слова которого приводит «МБХ Медиа».
Зарайские активисты говорят, что строительные работы на полигоне Солопово ведутся уже полгода без разрешительных документов и экологической экспертизы. Разрешение было получено только 2 августа задним числом.
Почетная гражданка Зарайска Тамара Щавелева рассказала, что на общественных слушаниях по вопросу расширения полигона вместо местных жителей присутствовали совершенно посторонние люди. Женщина отметила, что 50 лет проработала в школе и «знает в лицо весь город».
Особое возмущение у жителей Зарайска вызывает цинизм местных властей, которые ликвидировали родильное отделение в городе, а вместо этого решили «пожарить» гражданам свалку на 450 тысяч тонн мусора.
Участники митинга приняли резолюцию с требованием прекратить строительные работы на полигоне, привлечь виновных за нарушение природоохранного законодательства к ответственности, отправить в отставку главу городского округа Олега Сынкова и губернатора Московской области Андрея Воробьева.