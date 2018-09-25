Роспотребнадзор предложил ввести наказание за фальсификацию продуктов питания
Роспотребнадзор подготовил законопроект, который предусматривает наказание за фальсификацию пищевой продукции. Глава ведомства Анна Попова отметила, что сейчас в Административном и Уголовном кодексе нет понятия «фальсификация» и, соответственно, наказание за нее не предусмотрено
Роспотребнадзор подготовил законопроект, который предусматривает наказание за фальсификацию пищевой продукции. Глава ведомства Анна Попова отметила, что сейчас в Административном и Уголовном кодексе нет понятия «фальсификация» и, соответственно, наказание за нее не предусмотрено.
Главный санитарный врач России отметила, что пищевые суррогаты создаются при помощи добавления различных химикатов. При этом химическая продукция может иметь вкус, запах, но все равно быть фальсификатом.
Роспотребнадзор также попросил разрешить проводить проверки в заведениях общественного питания без предварительного предупреждения. В ведомстве отметили, что проверки, о которых владельцы точек общепита знают заранее, бесполезны.