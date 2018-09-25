В администрацию президента передали более миллиона подписей против пенсионной реформы
Активисты движения «Суть времени» во вторник, 25 сентября, передали в администрацию президента более миллиона подписей против пенсионной реформы. Подписи были переданы накануне второго чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме
Активисты движения «Суть времени» во вторник, 25 сентября, передали в администрацию президента более миллиона подписей против пенсионной реформы. Подписи были переданы накануне второго чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме.
Подписи собраны в 60 регионах страны. Граждане, выступающие против «пенсионного маневра», оставляли полные личные данные, включая год рождения, адрес и номер телефона, сообщает ИА Regnum.
Накануне депутаты Госдумы одобрили президентские поправки в законопроект о пенсионной реформе, которые предполагают повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – 60 лет. Ранее правительство предлагало увеличить пенсионный возраст для женщин до 63 лет.
Второе чтение резонансного законопроекта запланировано на 26 сентября.