Меню
Общество
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Общество
25 сентября 00:33

Роскомнадзор сообщил о блокировке всех сайтов с пиратским контентом

Глава ведомства Александр Жаров сообщил, что всего было заблокировано 6 тысяч пиратских сайтов, а владельцы еще 11 тысяч сайтов сами согласились удалить незаконный контент

Роскомнадзор сообщил о блокировке крупнейших в стране сайтов, которые распространяли пиратское видео. Глава ведомства Александр Жаров сообщил, что всего было заблокировано 6 тысяч пиратских сайтов, а владельцы еще 11 тысяч сайтов сами согласились удалить незаконный контент.

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава Роскомнадзора отметил, что несколько лет назад рунет был «пиратской гаванью», в которой фильмы появлялись почти сразу же после премьеры. Сейчас, по словам Александра Жарова, ситуация изменилась в лучшую сторону. Ведомство заблокировало 6 тысяч сайтов с пиратским контентом, а 11 тысяч сайтов добровольно удалили такую информацию.

«В общем, сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы. Будем и дальше чистить интернет», - заявил глава Роскомнадзора, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, в 2013 году в России вступил в силу антипиратский закон, который позволяет блокировать доступ к сайтам, распространяющим кино и телевизионные фильмы с нарушением авторских прав. В 2015 году были внесены поправки, которые распространили действие закона на музыку, книги и софт.

В 2017 году правообладатели получили возможность блокировать доступ к «зеркалам» сайтов с пиратским контентом.

Материалы по теме
Телеканалы холдинга «Газпром-медиа» потребовали компенсации от «Яндекса»
«Яндекс» назвал незаконным требование Роскомнадзора удалить контент с «Яндекс.Видео»
Владелец авторских прав на Ждуна отсудил у «Мегафона» 8 млн рублей
Сейчас на главной
Горячие новости
Век свободы не видать
Симоновский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 20 суток из-за нарушений при организации протестной акции 9 сентября. Соответствующий приговор вынесла судья Елена Армяшина
Горячие новости
Мединский культурно получил
Генпрокуратура России вынесла представление главе Минкультуры Владимиру Мединскому и директору Института археологии Российской академии наук Николаю Макарову в связи с выявленными нарушениями федерального законодательства об охране памятников археологии
СПЧ
СПЧ – «пустышка» под боком у власти
Созданный указом президента России от 6 ноября 2004 СПЧ, в его нынешнем виде, подавал серьезные надежды на то, чтобы стать действенным механизмом по сохранению прав граждан, действуя этаким посредником между властью и народом
Авторская колонка
Пенсионно-уголовная реформа, или Почему вас уволят в 50
Госдума с лёгкой подачи президента продолжает рассматривать закон об уголовной ответственности за увольнение пенсионеров либо за не приём их же на работу. При этом все понимают, что вводить такую норму не просто ошибочно, но и рискованно.
Добрынин Константин
Горячие новости
Челябинск зарастает мусором
Проблема возникла после того, как закрылся один из мусорных полигонов. Ответственной за вывоз отходов компании «ГорЭкоЦентр+» предложили свозить мусор на другой полигон по старым тарифам, хотя эта свалка расположена дальше той, что закрылась
Горячие новости
Правительство одобрило идею введения запрета на продажу алкоголя до 21 года
Вице-премьер Татьяна Голикова, аргументируя свою позицию, сослалась на международный опыт борьбы с алкоголем. По мнению вице-премьера, в раннем возрасте существуют более высокие риски привыкания
Горячие новости
Власти «Единой России» приходит конец
Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин вслед за своим товарищем по партии из Хабаровского края одержал победу во втором туре выборов. Сипягин обошел главу Владимирской области Светлану Орлову на 20% голосов избирателей
Горячие новости
В Москве и Подмосковье 26 сентября ожидается первый снег
Ведущий специалист погодного центра Евгений Тишковец сообщил, что первый снег ожидается в столичном регионе 26 сентября. При этом обильных снегопадов не ожидается
Горячие новости
Москва, Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг самых опасных городов мира
​Три крупных российских города Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг самых опасных городов мира по количеству совершаемых преступлений
Горячие новости
Краснодар официально стал городом-миллионником
​В России выросло число городов-миллионников. Этот список пополнил Краснодар, число жителей которого перевалило за миллион человек
Горячие новости
Кандидат от ЛДПР обыграл кандидата от «Единой России» на выборах главы Хабаровского края
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что во втором туре губернаторских выборов не было зафиксировано таких нарушений, которые бы привели к отмене итогов голосования
Горячие новости
На выборах губернатора Хабаровского края пока побеждает кандидат от «Единой России»
​Врио главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») побеждает во втором туре губернаторских выборов. По результатам подсчета 1% бюллетеней, Шпорт набирает 75,5% голосов
Горячие новости
Кандидаты в губернаторы Хабаровского края обвинили друг друга в фальсификациях
Избирательный штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края от «Единой России» Вячеслава Шпорта подал около 20 жалоб в региональный избирком на нарушения в ходе второго тура голосования
Горячие новости
Глава Хакасии сдался без боя
Глава республики Хакасия Виктор Зимин («Единая Россия») за два дня до второго тура губернаторских выборов снял свою кандидатуру. Теперь голосование будет отложено минимум на две недели, а участие в нем примут кандидаты от КПРФ и «Справедливой России»
Безопасный регион
Станет ли Самара безопасным городом?
Представителю правительства региона не удалось оспорить справедливое решение антимонопольщиков о неправомерности недопуска ГУОТ ряда участников к торгам по установке системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на ключевой транспортной артерии Самары – Московском шоссе
Горячие новости
Клиенты Сбербанка забрали со своих счетов 1,2 млрд долларов
На отток вкладов повлияли новые антироссийские санкции и высокая вероятность введения запрета на долларовые расчеты для государственных банков, в число которых входит в Сбербанк
Горячие новости
Коня на скаку остановят, экономику России спасут
Министр считает, что при повышении уровня экономической активности женщин до показателя Норвегии, в стране «автоматически» будет выполнен один из пунктов «майских указов» президента, касающийся вхождения России в первую пятерку стран по уровню ВПП
Горячие новости
Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «СтопХам»
Московский городской суд принял решение о ликвидации общественного движения «СтопХам». Активисты данной организации боролись с нарушениями правил парковки. Иск о ликвидации «СтопХама» в Мосгорсуд был подан Министерством юстиции РФ