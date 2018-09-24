В Челябинске введен режим повышенной опасности. Город зарастает мусором
Проблема возникла после того, как закрылся один из мусорных полигонов. Ответственной за вывоз отходов компании «ГорЭкоЦентр+» предложили свозить мусор на другой полигон по старым тарифам, хотя эта свалка расположена дальше той, что закрылась
В Челябинске введен режим повышенной опасности из-за проблем с вывозом мусора. Во многих дворах контейнеры с мусором сейчас превращаются в свалки.
Проблема возникла после того, как закрылся один из мусорных полигонов. Ответственной за вывоз отходов компании «ГорЭкоЦентр+» предложили свозить мусор на другой полигон по старым тарифам, хотя эта свалка расположена дальше той, что закрылась. Компания-подрядчик отказалась от такого предложения и перестала вывозить отходы.
Глава городской администрации Евгений Тефтелев отметил, что во дворах домов рядом с контейнерами стали вырастать кучи отходов. Для ликвидации городских свалок чиновники выдели 14 млн рублей из резервного фонда.
Недовольные мусорным коллапсом граждане провели акцию, в ходе которой оставили пакеты с отходами около офиса компании «ГорЭкоЦентра+», сообщает «Дождь».
Согласно последним данным, городские власти подогнали в Челябинск технику для вывоза мусора из Миасса, Златоуста, Екатеринбурга, Магнитогорска и Кургана. Убирать мусор городские власти пообещали круглосуточно. На очистку города понадобится не менее 10 дней.