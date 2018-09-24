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24 сентября 11:39

Правительство одобрило идею введения запрета на продажу алкоголя до 21 года

Вице-премьер Татьяна Голикова, аргументируя свою позицию, сослалась на международный опыт борьбы с алкоголем. По мнению вице-премьера, в раннем возрасте существуют более высокие риски привыкания

Российские власти одобрили предложение о введении запрета на продажу алкогольной продукции лицам моложе 21 года. Сейчас купить алкоголь можно при достижении 18 лет.

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что 21-летний ценз могут распространить также на покупку табака.

«Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», - сообщила чиновница, слова которой приводит РИА Новости.

Татьяна Голикова, аргументируя свою позицию, сослалась на международный опыт борьбы с алкоголем. По мнению вице-премьера, в раннем возрасте существуют более высокие риски привыкания.

«Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет», - добавила Татьяна Голикова.

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