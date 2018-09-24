Правительство одобрило идею введения запрета на продажу алкоголя до 21 года
Вице-премьер Татьяна Голикова, аргументируя свою позицию, сослалась на международный опыт борьбы с алкоголем. По мнению вице-премьера, в раннем возрасте существуют более высокие риски привыкания
Российские власти одобрили предложение о введении запрета на продажу алкогольной продукции лицам моложе 21 года. Сейчас купить алкоголь можно при достижении 18 лет.
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что 21-летний ценз могут распространить также на покупку табака.
«Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», - сообщила чиновница, слова которой приводит РИА Новости.
Татьяна Голикова, аргументируя свою позицию, сослалась на международный опыт борьбы с алкоголем. По мнению вице-премьера, в раннем возрасте существуют более высокие риски привыкания.
«Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет», - добавила Татьяна Голикова.