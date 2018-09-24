Москва, Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг самых опасных городов мира
Три крупных российских города Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг самых опасных городов мира по количеству совершаемых преступлений
Три крупных российских города Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг самых опасных городов мира по количеству совершаемых преступлений.
Рейтинг составлен сервисом Numbeo на основе статистики о качестве жизни в различных странах. Всего в рейтинг самых криминальных городов 2018 года вошли 300 населенных пунктов и среди них три российских города.
Ранжирование городов проводилось по соотношению индекса преступности и индекса безопасности. В сумме оба индекса дают показатель в 100 пунктов. Например, для гондурасского Сан-Педро-Сула (лидер рейтинга) соотношение индексов преступности и безопасности составило 85,18:14,82, сообщает РБК.
В России самым опасным городом, по версии Numbeo, стал Новосибирск. В общей рейтинге он занял 137-ю позицию (соотношение индексов 47,15:52,85)
Москва заняла 144-е место по уровню преступности, а Санкт-Петербург - 198-е место.
Среди европейских городов самым опасным эксперты признали французский Марсель (44-е место).
Самым безопасным городом стал Абу-Даби.