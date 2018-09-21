Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «СтопХам»
Московский городской суд принял решение о ликвидации общественного движения «СтопХам». Активисты данной организации боролись с нарушениями правил парковки. Иск о ликвидации «СтопХама» в Мосгорсуд был подан Министерством юстиции РФ
Фото: kakprosto.ru
Московский городской суд принял решение о ликвидации общественного движения «СтопХам». Активисты данной организации боролись с нарушениями правил парковки.
Иск о ликвидации «СтопХама» в Мосгорсуд был подан Министерством юстиции РФ, сообщает агентство «Москва».
В ближайшее время в соответствии с решением суда «СтопХам» исключат из Единого государственного реестра юридических лиц.
В 2016 году Минюст России пытался ликвидировать «СтопХам» с помощью суда, но затем ведомство отказалось от своего иска.
Ранее активисты «СтопХама» неоднократно попадали в сводки новостей из-за конфликтов и потасовок с автомобилистами, которые были недовольны деятельностью борцов с нарушениями ПДД.