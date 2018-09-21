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Общество
21 сентября 07:16

В Москве двух старшеклассниц забрали с урока на допрос к сотрудникам Центра «Э»

В Москве двух учениц старших классов школы №67 забрали с урока на допрос к следователям из Центра «Э» (по борьбе с экстремизмом) МВД России. Девушек решили допросить из-за их участия в акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября

В Москве двух учениц старших классов школы №67 забрали с урока на допрос к следователям из Центра «Э» (по борьбе с экстремизмом) МВД России. Девушек решили допросить из-за их участия в акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

Одна из школьниц рассказала «Открытой России», что на допрос ее забрали с урока алгебры. Беседа с полицейскими проводилась в кабинете директора.

Следователь расспрашивал ее об участии в акции против пенсионной реформы 9 сентября. Старшеклассница призналась, что была на протестном митинге, но от дальнейшего общения с силовиком отказалась. Девушка также рассказала, что у сотрудника Центра «Э» была с собой папка с фотографиями и скриншотами переписки.

В итоге сотрудник полиции пригласил школьницу прийти вместе с родителями на беседу в центральное здание ГУ МВД по Москве.

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