В России с нового года появятся автомобильные номера нового образца
Согласно новым требованиям, формат госномеров останется прежним, то есть «В 000 ВВ 77», где две или три последние цифры означают код региона. При этом ГОСТ вводит десять новых типов регистрационных знаков. Так, для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера 230×125 мм
С 1 января 2019 года в России вступает в силу новый ГОСТ, который вводит изменения во внешний вид автомобильных государственных регистрационных знаков.
Согласно новым требованиям, формат госномеров останется прежним, то есть «В 000 ВВ 77», где две или три последние цифры означают код региона. При этом ГОСТ вводит десять новых типов регистрационных знаков. Так, для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера 230×125 мм. Сейчас владельцы мотоциклов вынуждены использовать переходники, чтобы крепить номера.
После вступления в силу нового ГОСТА для владельцев японских и американских машин будут доступны специальные номера, так как у таких автомобилей нестандартные места крепления.
Собственные регистрационные номера также появятся у спортивных и ретро- автомобилей, сообщает «За рулем».