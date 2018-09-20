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Общество
20 сентября 07:33

Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2019 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве обнародовала утвержденный график выходных и праздничных дней на 2019 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве обнародовала утвержденный график выходных и праздничных дней на 2019 год.

Так, новогодние и рождественские каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. Праздничные дни 5 и 6 января, выпадающие на выходные дни, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятница).

Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Столь длительные выходные после Дня Победы обусловлены переносом на 10 мая свободного дня с 23 февраля, который выпадает на субботу.

Международный женский день россияне смогут праздновать с 8 по 10 марта.

День народного единства подарил гражданам три выходных - со 2 по 4 ноября, а по случаю Дня России дополнительных выходных дней не будет, так как 12 июня выпадает на среду.

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