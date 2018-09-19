Депутаты Госдумы подготовили законопроект о проведении реновации по всей стране
В Госдуму внесен законопроект о проведении реновации жилищного фонда по всей России. Сейчас массовый снос пятиэтажных «хрущевок» законодательно оформлен только в Москве
На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект о проведении реновации жилищного фонда по всей России. Напомним, сейчас массовый снос пятиэтажных «хрущевок» законодательно оформлен только в Москве.
Законопроект «О реновации жилищного фонда в РФ» подготовили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.
Документ справоорссов направлен на «предотвращение возникновения аварийного жилищного фонда». Законопроект разрешает властям регионов за счет средств местных бюджетов проводить программу реновации жилищного фонда.
В «Справедливой России» отметили, что действующие механизмы расселения аварийного жилищного фонда носят точечный характер, поэтому проблема с расселением людей из аварийных домов не решается.
Напомним, сейчас программа реновации жилищного фонда запущена только в Москве. Власти планируют снести более 4 тысяч старых пятиэтажных панельных домов, а жильцов переселить в новые дома.