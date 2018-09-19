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Общество
19 сентября 13:53

Активисты начали сбор данных о силовиках, избивавших участников протестных митингов

Координатор проекта Антон Громов в беседе с «МБХ медиа» сообщил, что в первую очередь их интересуют сотрудники МВД и Росгвардии, но если обнаружится «след какого-то участия сотрудников ФСБ - это тоже интересно»

Фото: Reuters

Авторы проекта «База данных» начали сбор информации о сотрудниках правоохранительных органов, которые жестко задерживали и избивали участников протестных акций 9 сентября.

Координатор проекта Антон Громов в беседе с «МБХ медиа» сообщил, что в первую очередь их интересуют сотрудники МВД и Росгвардии, но если обнаружится «след какого-то участия сотрудников ФСБ - это тоже интересно».

В базу данных также попадут лица в штатском, которые принимали участие в провокациях во время протестных акций.

«Мы устанавливаем личности сотрудников, которые явно нарушали 286 статью УК РФ «Превышение должностных полномочий» и другие статьи УК, нарушали конституционные права граждан, а также закон «О полиции»», - заявил Громов.

Активисты хотят привлечь внимание к проблеме применения насилия к участникам протестных акций. «Страна должна знать этих врагов общества в лицо», - отметил Антон Громов.

Координатор проекта «База данных» отметил, что законодательство запрещает силовикам бить людей по голове и в область жизненно важных органов, а по каждому факту применения силы силовики должны писать рапорты. На деле же правоохранители зачастую бьют активистов куда придется, но ответственности за это никакой не несут.

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