Депутат Виталий Милонов попросил власти ввести «сухой закон»
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой ввести в стране «сухой закон» с целью снижения уровня «алкоголизации населения»
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой ввести в стране «сухой закон» с целью снижения уровня «алкоголизации населения».
«Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством», - заявил Виталий Милонов, слова которого приводит Znak.com.
«Сухой закон», по мнению г-на Милонова, должен действовать до момента наведения порядка в алкогольной отрасли. По мнению депутата от «Единой России», в противном случае Россия «утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья».
В письме на имя Вероники Скворцовой также говорится о необходимости пересмотра механизма розничной торговли алкоголем, а также разработать план по борьбе с пьянством.
Виталий Милонов отметил, что уровень потребления спиртных напитков в России очень высокий, при этом качество потребляемого алкоголя часто оставляет желать лучшего. В этой связи единоросс призвал власти быть «безжалостными» к водочным и пивным королям.