В крымском Армянске произошел новый выброс вредных веществ. Введен режим ЧС
В городе Армянск республики Крым введен режим чрезвычайной ситуации из-за нового выброса вредных веществ в атмосферу. С конца августа это уже второй выброс сернистого газа в городе
В городе Армянск республики Крым введен режим чрезвычайной ситуации из-за нового выброса вредных веществ в атмосферу. С конца августа это уже второй выброс сернистого газа в городе. После первого власти не стали вводить режим ЧС, но эвакуировали всех детей в санатории.
Мэр Армянска Василий Телиженко сообщил РИА Новости, что оперативный штаб ЧС решил продлить школьные каникулы на неделю. Дети остаются в оздоровительных учреждениях.
Напомним, первый выброс вредных веществ в крымском Армянске произошел в ночь с 23 на 24 августа. Жители города сообщили о появлении маслянистого налета красноватого оттенка на крышах домов и автомобилях. Граждане массово стали жаловаться на тошноту, головокружение и появление сыпи.
По данным властей, источником выброса стал завод «Крымский титан». В настоящее время работа завода приостановлена.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.