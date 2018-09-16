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16 сентября 07:12

Телефонный номер из анкеты подозреваемого в отравлении Скрипаля оказался номером Минобороны РФ

Журналисты сообщили, что позвонили по телефонному номеру, указанному в документах ФМС России на имя Александра Петрова (один из подозреваемых), и попали в оборонное ведомство

Журналисты западных изданий сообщили о связи подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля с Министерством обороны России. Журналисты сообщили, что позвонили по телефонному номеру, указанному в документах ФМС России на имя Александра Петрова (один из подозреваемых), и попали в оборонное ведомство.

Оливер Кэррол из британского издания Independent и Патрик Ривел с американского телеканала ABC News сообщили, что они дозвонились по телефону, который был указан в служебных документах ФМС с заявлением на имя Александра Петрова. На том конце провода журналистам сообщили, что данный телефонный номер принадлежит Минобороны.

Номер телефона был взят журналистами из копий документов на получение паспорта из ФМС России, которые обнародовала Международная группа расследователей Bellingcat. Паспортное досье Александра Петрова имеет штамп «сведений не давать» и код 195-79-66. По данным «Новой газеты», эти цифры означают номер телефона, который принадлежит Минобороны РФ.

Напомним, британские власти считают российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова виновными в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери нервно-паралитическим газом «Новичок». По версии Лондона, оба подозреваемых являются сотрудниками Главного управления Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ).

На этой неделе Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором опровергли сведения о том, что они являются сотрудниками спецслужб. Мужчины рассказали, что прибыли в Солсбери с целью посмотреть старинный собор.

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