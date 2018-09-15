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15 сентября 18:57
Яшин Илья

Российский политик и муниципальный деятель. Депутат совета депутатов муниципального округа Красносельский, председатель совета депутатов района Красносельский города Москвы

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Кто покрывает этих наглецов?

Есть в нашем Красносельском районе хостел под названием «Арка». Располагается в жилом доме на Красногрудой улице и очень раздражает местных жителей.

Недовольство понятно: у хостела нет отдельного входа, и своих гостей он пускает через общий подъезд. Точнее сказать — пускает всех подряд, включая многочисленных бездомных с площади Трех вокзалов. В итоге на лестничной клетке постоянно образуются лежбища и стоит невыносимый запах.

По обращению жителей, была организована проверка, которая обнаружила в помещениях хостела многочисленные нарушения санитарных норм. В итоге суд принял решение закрыть заведение, а приставы его опечатали.

Уж не знаю, кем себя возомнили владельцы этой гостиницы и кто их покрывает. Однако вчера они самовольно сорвали печати и, вопреки судебному запрету, стали снова заселять постояльцев. Жители это заметили и попросили вмешаться депутатов.

Я, честно говоря, поначалу даже растерялся от наглости этих «бизнесменов». Вызвали полицию. Участковый грустно выслушал нас, вздохнул и отправился на лестничную клетку звонить начальству. Из-за двери был слышен его голос: «Тут жители и депутаты наседают, что мне делать-то? Я же не могу просто уехать».

Выбора у полицейского и правда не было: он начал оформлять протокол. Администратор хостела куда-то испарилась, осталась лишь горничная. Она сдала начальство с потрохами: честно рассказала, что управляющий сорвал печати, назвала его имя и утончила другие детали.

В номерах обнаружили постояльцев, которых заселили ранее в этот же день.

Первую дверь открыла супружеская пара из Нижнего — приехали на выходные погулять по столице. Мужик улыбается: «Я знал, что Яшин депутат в этом районе Москвы, но не думал, что он к нам лично в гостиницу придет».

Во втором номере — двое крепких молодых парней. Я говорю: «Вы прям как те двое «туристов» из Солсбери. Тоже приехали собор посмотреть?» Смеются в ответ: «Не, не. Мы не такие, нам девушки нравятся».

К этому времени, наконец, появился администратор, которого мы попросили вернуть деньги постояльцам. Жители дома нашли им номера по такой же цене в легальных гостиницах поблизости и вызвали такси.

Участковый составил протокол и взял с сотрудников хостела расписки в том, что они уведомлены о закрытии «Арки» по решению суда. Пристав по телефону сказал, что приедет в понедельник и опечатает помещение заново. До тех пор мы опечатали незаконный хостел сами в рамках общественно-депутатского контроля — штампом муниципалитета.

Я ничего не имею против такого рода бизнеса: Москве нужны нормальные современные хостелы. Но это не значит, что можно открывать в жилом подъезде помойку, которая портит отравляет жизнь граждан. И уж тем более это не значит, что можно нарушать судебные запреты и срывать печати пристава.

Отдельно обсудим эту ситуацию во вторник на совете депутатов и направим депутатские запросы в МВД и прокуратуру.

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