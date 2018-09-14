Слушай то, что говорит наш товарищ замполит
За 100 миллиардов рублей сотрудники Главного военно-политического управления Минобороны РФ займутся в российской армии разъяснением политики государства
Задачи поставлены – будем исполнять
Минобороны предложило возродить должность замполита в армии. Новую старую структуру под названием Главное военно-политическое управление Минобороны (ГВПУ) возглавит экс-командующий Западным военным округом, ранее руководивший российским контингентом в Сирии, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Предположительно замполиты должны сменить действующих замов по воспитательной работе, которые занимаются исключительно дисциплиной в вооруженных силах. У возвращающихся в армию замполитов спектр ответственности намного шире – они займутся «военно-политическим информированием» личного состава, будут следить за «морально-политическим и психологическим состоянием» бойцов, докладывать руководству (писать кляузы и доносы?) о ситуации в воинской части, подбирать расчеты и экипажи «с учетом психологической совместимости, религиозности и отношения к службе», бороться с наркоманией и экстремизмом, и даже заниматься организацией досуга военнослужащих.
Но, надо думать, все эти обязанности чисто сопутствующие. Предположительно, «коньком» замполитов станет пропаганда и агитация. Сотрудники управления будут проводить информационно-разъяснительную работу с военнослужащими и гражданским персоналом ВС по «актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики» и реализации избирательных прав.
Для этого у ГВПУ все «козыри» в руках, включая телерадиокомпанию «Звезда» и газету «Красная звезда», которую новое управление будет курировать не только в смысле финансов, но и само начнет производить фильмы, передачи и статьи.
В сферу интересов новой структуры войдет так же культура, досуг, различные организационные мероприятия. Особой сферой деятельности станет дисциплина – теперь политруки будут отвечать за улаживание межнациональных, межрелигиозных и просто конфликтов, той же самой дедовщины. Так же политработники станут ограждать солдат и офицеров от воздействия экстремизма, наркотиков и, наверное, банального пьянства. Взаимодействия с другими силовыми ведомствами теперь тоже за политруками.
Сфера деятельности новой структуры выходит за рамки вооруженных сил. ГВПУ будет оказывать организационную и методическую помощь в деятельности всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», созданного в 2016 году по инициативе Сергея Шойгу, а так же заниматься ветеранами и снабжением войск пропагандистской литературой и другими средствами информации.
По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, при воссоздании в армии структуры заместителей командиров по военно-политической работе «… важно не наступить на те же грабли, которые в значительной мере погубили Советскую армию – систему двойного подчинения, когда назначения на определенную категорию должностей утверждали в ЦК КПСС. И только член партии мог их занимать, что было совершенно неправильно».
Хотя начальник ГВПУ, которое будет полностью сформировано к 1 октября этого года, замминистра обороны Андрей Картаполов заявлял, что система военно-политической работы современной России будет принципиально отличаться от советской и постсоветской моделей.
Тем более, конституция запрещает устанавливать идеологию в качестве государственной или обязательной, поэтому речь якобы не может идти о возрождении установок какой-либо политической партии. Как говорится, те слова – да богу в уши.
Эксперты говорят – надо
О том, насколько важна роль политруков в современной российской армии в условиях глобального информационно-психологического противоборства, рассказал военный журналист Виктор Баранец.
По его словам, в СССР в этом плане было много и хорошего и не очень – но из всего этого можно было взять самое лучше. Однако, «когда Советский союз распался, решили выкорчевывать все советское, что отвечало коммунистической идеологии и упразднили это политическое управление. Должность политработника была низведена до позорнейшего статуса, их стали назначать старшими в колонне, старшими машины, они занимались пиршествами для начальства», – пояснил Баранец.
И сегодня, продолжает свою мысль эксперт, когда руководству Минобороны удалось убедить Кремль, что в этот непростой политический период в армии нужны люди, отвечающие за «душу» солдат и офицеров, все приходится начинать с нуля.
И в этих условиях Главное военно-политическое управление будет отвечать за идеологию, пропаганду и агитацию. Надо полагать, идеологию там будут проповедовать какую надо… Кремлю.
«Подводные камни» проекта «Политрук»
На самом деле, зачем возвращают политработников? Ведь не секрет, что смысл всей их работы состоит в идеологической «накачке» личного состава. А у нас вроде как демократия и свобода мысли. Или это в теории и там – за оградой воинской части? А здесь в течение года самое время обработать молодого пацана, чтобы он дембельнулся с полным осознанием «курса партии»?
Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры считает, что помимо политических аспектов проекта есть и нерешенные «технические» вопросы: «Авторы инициативы так и не объяснили, как будет уживаться возрождённый ГлавПУР с управлением по работе с личным составом. Похоже, этот вопрос вообще не решался.
Думаю, многие понимают, что же побудило возродить политуправление. Пляски курсантов в сомнительной амуниции, недостаток мотивации у молодых офицеров... Идея благая, только опасаюсь, что реализуют её не так, как хотелось бы».
Есть к проекту и другие вопросы. Восстановление политуправления будет проходить на базе действующего Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС). Выходит, просто реставрируется прежняя советская система, когда войсковому соединению от батальона и далее был придан пропагандист, находившийся в непосредственном подчинении у замполита. Только где армейское командование собирается набрать столько «узконаправленных» офицеров – ведь замполиты должны быть не только в батальонах, но и в ротах. Речь идет о сотнях, если не тысячах специалистов, по которым пока никто не говорил, что уже решена проблема довольствия.
Непонятно, по мнению Ивана Коновалова, и то, каким образом будет выстроена новая армейская иерархия, в которую вновь включат воссозданное политуправление. Ведь даже в устойчивые советские времена здесь полной ясности не было. Зачастую в войсковых частях «вторым номером» после комбата шёл не начальник штаба, а замполит. И это доставляло немало проблем всем. Судя по тому, что под замполитов воссоздадут целый главк, далеко не факт, что авторитету начштабов не будет нанесён непоправимый урон. Не начнет ли в армии дележ полномочий и власти на определенном уровне?
А вот ещё один серьезный вопрос: где руководство Минобороны собирается обучать замполитов? Когда-то готовившие их специализированные военно-политические училища давно упразднены либо перепрофилированы. Да и кто, собственно, будет учить замполитов? Может педагогами на первоначальном этапе станут старые вояки, засидевшиеся на садовых участках? Или, что еще хуже – чиновники из правящей партии или просто «сочувствующие курсу» политтехнологи?
На эти вопросы пока ответов нет – зато эксперты Минобороны уже сосчитали, сколько денег потребуется на реализацию проекта – порядка 100 млрд рублей. И среди экспертов уже есть сомневающиеся, что эти ста миллиардов хватит. Во-первых, слишком уж лихо бюджет подсчитали, во-вторых, аппетит, как известно, приходит во время еду. Сколько денег пойдет на благие цели, сколько на личные – в силу закрытости Минобороны может остаться «военной тайной».
Зачем российской армии политруки
Версии – для чего все-таки в армию возвращают политруков – эксперты выдвигают разные. По одной из них – это освоение средств. В позднем СССР действовало 11 военно-политических училищ плюс военно-политическая академия. Сегодня нужно как минимум три. Даже если их учредят на базах действующих общевойсковых училищ, потребуются преподаватели и какая-никакая материальная база. А там и дальше – по возрастающей. У нас мало какой большой проект не «толстеет» по ходу дела в смысле бюджета. Чем Минобороны хуже?
Тем более, ведомство достаточно закрытое. Уже сейчас неизвестно, откуда взялась сумма в 100 млрд, что в неё входит, за сколько времени её планируют истратить. То есть, вариантов для финансовых маневров у военных чиновников масса. А значит, кто-то, возможно, просто мечтает набить свой карман, «наварившись» на благой идее.
Да и по вливанию и «освоению» бюджетных денег нынешняя армия – это воистину бездонная бочка. Деньги пропадают на всех, даже самых начальных этапах и во всех направлениях инвестирования. На танках, самолетах, ракетах уже озолотилось и пустилось в бега целое поколение. Подросло новое и оно готово осваивать новые технологии, в том числе беспилотные, в которые вкладываются немалые средства…
Банальное расхищение бюджетных денег – это запущенная болезнь многих федеральных ведомств, в том числе силовых. И эта тема не раз поднималась в СМИ и в расследованиях борцов с коррупцией. Похоже, минобороны со своими политруками тянет на то, чтобы попасть под микроскоп более тщательного расследования того, что творится во всей армии.
По другой версии проект нужен, чтобы обеспечить генералам карьерный рост. По оценкам военных экспертов, в политуправлении появится как минимум полтора-два десятка новых генеральских должностей. Добавим сюда же как минимум три генеральские должности для начальников военно-политических училищ. В общем, возвращение «старой доброй идеологии» сулит начальникам новые дырки на погонах.
Есть и еще одна версия – самая, пожалуй, симпатичная. Проект задумали, чтобы вернуть в войска уволенных в запас офицеров. Известно, что в результате «реформ» Анатолия Сердюкова с военной службы ушли или были уволены около 200 тысяч кадровых офицеров. Многие из них так и не нашли себя на «гражданке» – и с удовольствием вернулись бы в армию. https://versia.ru/zachem-minoborony-vozvrashhaet-v-armiyu-politupravlenie
Но какая бы версия не оказалась верной, не очень понятно, где и как будут готовить новых замполитов. Система военно-политических училищ в стране уничтожена, школа потеряна. Получается, что все это придется восстановить. Но даже если восстановление начнется со следующего года, первые дипломированные замполиты появятся в войсках только через пять лет. А пока замполитами станут сегодняшние воспитатели. Воспримут ли принципиально новый подход командиры, отвыкшие от того, что им что-то с кем-то из замов нужно согласовывать или будут работать по старинке? Если второе – в чем суть проекта, стартовая цена которого 100 млрд. рублей?
Старый анекдот на новый лад
В свое время Сталин отменил политруков. Из-за двоевластия. Потому что реально по всем уставам политрук имел власть, равную военному командиру – а иногда и большую.
Не сразу, но советские власти поняли, что это мешает армии. Идеология хороша, пока она не мешает наступать или обороняться. Да, в Великую Отечественую многие политруки отличились именно на поле боя – но позже, в мирные десятилетия замполитов называли самыми бесполезными и даже вредными существами в Советской армии.
Про них даже горько шутили, что для разрушения страны они сделали больше, чем ЦРУ и «Радио Свобода» вместе взятые. Кого же теперь «сватают» власти уже в Российскую армию? Идеологов чего? Может быть, как противовес офицерам, которые еще не вступили в ряды КПСС. Простите, название попутал – но суть дела от этого не поменялась.
Другое дело в СССР идеология из всех утюгов струилась и была подконтрольна властям по всем направлениям. Сейчас процесс получения информации (тот же интернет) настолько широк и разобщен, что едва ли политрук сможет все это охватить и взять уже под свой контроль. А когда на утренней политинформации солдат будет слышать одно, потом в сети прочитает второе, а от кого-то услышит третье – эффект от работы политрука может оказаться нулевой. Или из тех версий появления этого проекта основной, все-таки, является освоение средств? Тогда, в общем-то эффект в воспитании молодого поколения в погонах и не важен.
В любом случае, решение, которое в инициативе Шойгу зрело еще с 2013 года, принято – потомок знаменитого ГлавПура возвращается в российскую армию – Главного политуправления, которое существовало в советское время. Замполиты, комиссары и политруки отвечали за идеологию и пропаганду, разъясняли курс партии и правительства, следили за моральным духом бойцов, но и частенько становились объектом шуток и ехидных насмешек как в армии, так и за ее пределами – за безделье и промывку мозгов.
Тем более, в стране растет протестное настроение. В основном активными являются молодые люди, призывного возраста. Стало быть, армия – лучшее «исправительное учреждение» и школа перевоспитания. Целый год можно мозги вправлять.
Да, сейчас экономически выгодней отдать на политруков 100 миллиардов. Доллар то подорожал. А как говорил Путин, вот продали мы нефть, получили доллар, а он стоял 30 рублей, а теперь 60. Это же хорошо. На тридцать рубчиков в бюджет больше. А раз больше, то и тратить можно больше… Куда? Ну, не на пенсии же, понятное дело.
В Минобороны говорят, что новая структура не будет уступать советской, когда махина политвоспитания включала в себя систему армейских и флотских политорганов, военную печать, учреждения культуры, Военно-политическую академию, Институт военной истории, 11 высших военно-политических училищ, кафедры в 20 военных академиях и 150 училищах.
Но даже все это возродить не так сложно, как ответить на вопрос: какую идеологию сегодня понесут новые политруки в армейские массы? Как объяснять солдату, почему он должен жертвовать собой за лондонских олигархов или во имя указов о повышении пенсионного возраста, за чьи-то яхты, особняки, заводы, пароходы, а потом еще за все это по указке политработника идти голосовать?
У советских политруков были хотя бы сильные козыри – государство стремилось к социальной справедливости, а дети чиновников и депутатов в военное время шли в бой наравне со всеми, а не отсиживались по Европам.
Спору нет, и тогда были дети рабочих и «золотая молодежь» – но не было столь вопиющего неравенства между разными категориями населения, не было безработицы, не было нищих бабулек на улицах и люди, получающие по очереди свое жилье, понятия не имели, что такое обманутый дольщик.
Так что, судя по всему, сегодняшний политрук станет очень дорогостоящим для бюджета проектом, в ходе которого на «земле» кому надо мозги промоют в нужном направлении, а на верху – кто надо, заработает на старость. Тут бы, конечно, спросить уважаемый Кремль – а почему на пенсионеров 100 миллиардов не нашлось, а на армейских идеологов – легко?