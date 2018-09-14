В России растет смертность от рака из-за отсутствия специализированной медпомощи
Почти в трети российских регионов по итогам 2017 года выросла смертность от раковых заболеваний. Об этом говорится в исследовании Общероссийского народного фронта и фонда «Здоровье»
Почти в трети российских регионов по итогам 2017 года выросла смертность от раковых заболеваний. Об этом говорится в исследовании Общероссийского народного фронта и фонда «Здоровье».
Хуже всего дела обстоят в Магаданской области и Дагестане. В этих регионах смертность от онкологических заболеваний выросла по сравнению с 2016 годом на 7,7% и 7,2% соответственно, сообщает РБК.
В половине российских регионов рак выявляют уже на последних стадиях, когда шансы на успешное излечение очень малы. Например, в Калмыкии и Якутии рак диагностируют на последних стадиях в 53 и 52,6% случаев соответственно.
В исследовании ОНФ отмечается, что основной причиной роста смертности от онкологических заболеваний является отсутствие специализированной медицинской помощи. Данное обстоятельство также мешает выявлять рак на ранней стадии.
В той же Магаданской области пациенты около двух месяцев стоят в очереди на диагностику, а потом столько же времени сдают различные анализы. За это время рак успевает развиться до серьезной стадии.