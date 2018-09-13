Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля дали первое интервью
Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль газом «Новичок», дали интервью телеканалу RT
Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль газом «Новичок», дали интервью телеканалу RT.
Петров и Боширов рассказали главреду RT Маргарите Симоньян, что целью их визита в Солсбери было не отравление Скрипалей, а знаменитый собор, который они очень хотели увидеть.
«Туристический город. Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит своим шпилем, он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор работают», - заявил Боширов.
Подозреваемые в отравлении Скрипалей объяснили свое короткое пребывание в Солсбери плохой погодой.
Мужчины подтвердили, что на фотографиях, которые распространили британские спецслужбы, действительно они, а Руслан Боширов и Александр Петров - их настоящие имена. По версии Лондона, подозреваемые приехали в Солсбери под вымышленными именами, но с настоящими паспортами на эти имена.
Боширов и Петров также заявили, что британские спецслужбы своими обвинениями «перевернули и сломали» их жизни.
Мужчины также заверили, что не знают, где находится дом Сергея Скрипаля, недалеко от которого они проходили. «Ну может быть мы к нему и подходили, но мы не знаем где он находится», - отметил Александр Петров.
По версии британских следователей, Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками внешней разведки Минобороны. В свою очередь президент России Владимир Путин недавно заявил, что подозреваемые являются гражданскими лицами и скоро они выйдут на связь со СМИ.