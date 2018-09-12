«Новая газета» показала поместья сына и зятя главы Росгвардии на Рублевском шоссе
Журналисты «Новой газеты» сняли на видео поместья в элитном подмосковном поселке Барвиха, которые принадлежат сыну и зятю главы Росгвардии Виктора Золотова
Журналисты «Новой газеты» сняли на видео поместья в элитном подмосковном поселке Барвиха, которые принадлежат сыну и зятю главы Росгвардии Виктора Золотова.
По данным издания, площадь земельного участка, на котором стоит дом сына главы Росгвардии Романа Золотова, составляет 90 соток. Площадь самого коттеджа оценивается в 700 кв.м.
Соседний участок принадлежит зятю главы Росгвардии Юрию Чечихину. Стоимость расположенного на этой земле дома оценивается в 800 млн рублей.
Редакция «Новой газеты» предложила Виктору Золотову провести дуэль с оппозиционером Алексеем Навальным на территории этих поместий, поскольку места там хватит для нескольких батальонов Росгвардии.
Напомним, днем ранее глава Росгвардии занимал видеообращение, в котором вызвал Алексея Навального на дуэль. Таким образом Виктор Золотов отреагировал на расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупке продуктов питания для нужд ведомства по завышенным ценам.
Пока Алексей Навальный отбывает административный арест, на видеообращение главы Росгвардии отвечают другие россияне. В соцсетях набирает обороты #ЗолотовЧеллендж, участники которого вызывают главу силового ведомства на дуэль и предлагают ему померяться силами в ЕГЭ по математике, плавании, игре в крестики-нолики. бою на бровях и т.д. «Пусть отвечает, если не слабо!», - пишут участники флешмоба.