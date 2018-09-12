Владимир Путин сообщил, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили гражданские лица
Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что спецслужбам удалось разыскать подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери
Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что спецслужбам удалось разыскать подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Глава государства при этом опроверг заявления Лондона о том, что Александр Петров и Руслан Боширов якобы являются сотрудниками российских спецслужб.
«Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские люди. Мы знаем, кто это мы их нашли», - заявил в ходе Восточного экономического форума Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
По данным британских правоохранительных органов, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили российские силовики, которые прибыли в Солсбери под вымышленными именами Александр Петров и Руслан Боширов. В их гостиничном номере были обнаружены следы нервно-паралитического газа «Новичок».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравившие Скрипалей были сотрудниками Главного разведывательного управления Минобороны России.