СКР возбудил дело по факту хищения 35 млн рублей при ремонте станции московского метро
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и халатности при проведении ремонтных работ на станции «Бауманская» Московского метрополитена
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и халатности при проведении ремонтных работ на станции «Бауманская» Московского метрополитена. Дело было возбуждено на основании заявления руководства столичной подземки о хищении 35 млн рублей.
По данным СКР, компания ЗАО «Триада-Холдинг» должна была провести работы по гидроизоляции пилонных проходов на платформенной части станции «Бауманская», однако в ходе проверки выяснилось, что ремонтные работы выполнены не были. Подрядчик работ также предоставил недостоверные сведения о видах и объеме произведенных работ.
В результате недобросовестных действий компании-подрядчика московскому метрополитену был причинен ущерб на сумму более 35 млн рублей.
Станция «Бауманская» была закрыта в связи с проведением капитального ремонта и реконструкции с февраля по декабрь 2015 года.