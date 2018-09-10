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10 сентября 16:16

В Москве полиция задержала участников «бессрочного протеста»

В акции протеста около памятника находилось 16 молодых людей. Они требовали отставки президента и правительства, отмены статьи об уголовной ответственности за репосты и лайки и отмены повышения пенсионного возраста

Фото: Twitter/tvrain

Московские полицейские задержали участников «бессрочного протеста» против неэффективной власти на Страстном бульваре.

Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что стражи порядка задержали семерых участников протеста около памятника Твардовскому. Оппозиционеров доставили в ОВД «Тверское».

По данным «Дождя», в акции протеста около памятника находилось 16 молодых людей. Они требовали отставки президента и правительства, отмены статьи об уголовной ответственности за репосты и лайки и отмены повышения пенсионного возраста.

Ранее в своем Telegram-канале активисты сообщили, что намерены протестовать против действующей власти бессрочно. Желающих присоединиться к протесту они просили принести еду, воду и теплые вещи.

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