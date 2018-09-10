На протестных митингах 9 сентября полиция задержала и избила 17 журналистов
На митингах против повышения пенсионного возраста 9 сентября были задержаны и избиты полицейскими 17 журналистов разных изданий
На митингах против повышения пенсионного возраста 9 сентября были задержаны и избиты полицейскими 17 журналистов разных изданий. Ранее журналисты из Екатеринбурга обратились к руководству местной полиции с требованием принести извинения за незаконные задержания сотрудников СМИ.
Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ сообщает, что больше всего корреспондентов было задержано в Санкт-Петербурге. В северной столице четверо журналистов были задержаны, а двое избиты дубинками.
В Омске и Екатеринбурге полиция задержала по три журналиста. По одному корреспонденту было задержано в Перми, Томске, Краснодаре и Москве. Еще один столичный журналист получил удар полицейской дубинкой.
Напомним, ранее главреды ведущих уральских СМИ написали открытое письмо начальнику управления МВД по Свердловской области с требованием принести извинения задержанным во время исполнения служебных обязанностей журналистам, а также отменить составленные в их отношении протоколы.