Уголовные дела о репостах и лайках будут рассматривать специальные суды
Уголовные дела о репостах и сохраненных картинках будут рассматриваться в специальных судах. Об этом сообщил спецпредставитель президента Владимира Путина по цифровому развитию Дмитрий Песков
Уголовные дела о репостах и сохраненных картинках будут рассматриваться в специальных судах. Об этом сообщил спецпредставитель президента Владимира Путина по цифровому развитию Дмитрий Песков.
В беседе с РИА Новости спецпредставитель главы государства отметил, что для рассмотрения дел против пользователей соцсетей придется выработать специализированные институты, которые будут накапливать соответствующую экспертизу.
По словам Пескова, традиционные суды работают по данному направлению не очень эффективно. «Практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм, а его можно выработать только из практики», - отметил Песков.
Согласно статистике правозащитников, в 2017 году по 282-й статье за репосты и лайки в соцсетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека.