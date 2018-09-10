В Петербурге на акции против повышения пенсионного возраста задержали 500 человек
Правоохранительные органы остановили шествие против повышения пенсионного возраста на Пироговской набережной, после чего приступили к задержаниям участников акции
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали около 500 участников акции против повышения пенсионного возраста. Мероприятие было организовано штабом оппозиционера Алексея Навального.
Местное издание «Фонтанка» сообщает, что правоохранительные органы остановили шествие против повышения пенсионного возраста на Пироговской набережной, после чего приступили к задержаниям участников акции. По словам очевидцев, одной задержанной девушке стала плохо. Ей вызвали «скорую помощь».
Портал «ОВД-Инфо» сообщает о задержании только 24 человек. В правоохранительных органах никакой информации о задержанных пока не предоставляют.
В других городах, где также проходили акции против повышения пенсионного возраста, число задержанных варьируется от 6 до 100 человек.