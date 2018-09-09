Массовый запуск электробусов в Москве состоится с опозданием. Возникли проблемы с поставками
Департамент транспорта Москвы столкнулся с очередными сложностями при запуске на маршруты электробусов, которые должны заменить более привычные для москвичей троллейбусы
Департамент транспорта Москвы столкнулся с очередными сложностями при запуске на маршруты электробусов, которые должны заменить более привычные для москвичей троллейбусы. Ранее сообщалось о технических неполадках первого электробуса, а теперь стало известно о проблемах с поставками остальных машин.
По данным газеты «Ведомости», ГАЗ и «Камаз» задержали поставки электробусов. Согласно контракту, столичный дептранс должен был получить к 1 сентября 15 электробусов, но по факту к 7 сентября получил только 9 транспортных средств.
Стоимость каждого госконтракта с группой «Камаз» и группой ГАЗ составляет 6,35 млрд рублей. По условиям контракта автоконцерны должны были передать Москвы 100 электробусов стоимостью 33 млн рублей каждый и 31 ультрабыструю харядную станцию.
Представитель «Камаза» объяснил задержки в поставке электробусов «невозможностью поставщиков комплектующих осуществить поставки в сроки, указанные в контракте» (большая часть запчастей электробусов производится за границей).
Что касается второго поставщика - группы ГАЗ - то ей из-за американских и европейских санкций пришлось искать замену основным поставщикам. В частности, европейских поставщиков заменили китайские.
Стоит отметить, что за задержку поставок электробусов и нарушение контракта «Камазу» и ГАЗу грозит штраф в размере 2 млн рублей.
Напомним, торжественный запуск первого электробуса состоялся 1 сентября. В мероприятии принимал участие мэр столицы Сергей Собянин, однако в пути транспортное средство заглохло. Последующие поездки электробуса уже с пассажирами также завершились поломкой. Эксперты опасаются, что зимой такие ситуации будут повторяться постоянно.
Между тем, глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что столица в будущем полностью перейдет на электробусы. Власти планируют ежегодно закупать по 300 электробусов.