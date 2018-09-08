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08 сентября 15:27
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района, городского округа Чехов Московской области, четырех созывов

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Неуполномоченный уполномоченный, или «Дремучее охранительство» полицейских

Кто уполномочил лгать, фальсифицировать объективные обстоятельства, оговаривать отца троих детей под присягой и при исполнении капитана полиции городского округа Зарайск гражданина Иванова Е.В. установит следствие, однако это не освобождает его уже сегодня покаяться, если не уставе внутренней службы, то хотя бы, на Библии. А дело было так.

Неугомонный и благочестивый гражданский активист Владимир Пахоменко, выдворенный с государевой службы за благонамерение спасти православный Зарайск от свиного нашествия власти, возведения мега свинарника у стен Зарайского кремля, пригласил меня провести митинг против строительства гигантского  комплекса по переработке и складированию мусора, и по вопросу доверия хищнической политике местной власти, и лично губернатора Подмосковья Андрея Воробьева 4 августа 2018 года.

Сынки, внуки и правнуки режима, узурпировавшие наше право на проведение публичных акций, в очередной раз коленопреклонённо поправ Конституцию, закон и устав городского округа Зарайск, положили «с прибором» на уведомление о проведении митинга. Митинг зарайцам запретили, однако дотошные граждане избыточно уважающие закон, уведомили полицию и прокуратуру о проведении собрания в этот же день и в это же время, в пригодном для такого рода мероприятий, месте.

При огромном скоплении полиции, но при значительно меньшей численности  участвующих, собрание мы провели, по всем вопросам повестки проголосовали, резолюцию приняли. Ни один полковник полиции, капитан или рядовой о нарушении закона нас не уведомил, прекратить публичное мероприятие не потребовал, разойтись граждан не попросил.

Войска полиции расположившиеся по периметру в бессчётном количестве обеспечивали правопорядок на собрании, совершенно обескровив «ранее заявленное действие», грохочущее мощью звукоусиливающей аппаратуры, с другой стороны КЦД «Победа».

Неожиданно господа полицейские очухались и 7 сентября 2018 года составили административный протокол об административном правонарушении на ведущего собрания Артура Артамонова, инкриминируя ему нарушение порядка проведения митинга. Кроме этого активисту вменяют, что он «бездействовал и оказывал поддержку при выкрикивании депутатом совета депутатов городского округа Чехов Дижур Н.И. лозунгов тематического характера, выраженных в преимущественно общественно-политическом характере, не голосовать на предстоящих выборах губернатора Московской области, за действующего губернатора Московской области Воробьева А.Ю., а проголосовать за любого другого кандидата на пост губернатора Московской области, не предпринял каких-либо действий останавливающих противоправные действия депутата совета депутатов городского округа Чехов Дижур Н.И. от выкрикивания лозунгов общественно-политического характера, привлекая при этом внимание граждан, тем самым гр. Артамонов А.В. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.2 КоАП РФ».

Из протокола следует, что агитировать в агитационный период, запрещено, и более того, наказуемо!

Обращаю внимание господ полицейских, вознамерившихся растоптать наши конституционные права и свободы, верноподданнически служа старшему по чину и званию, и лично его величеству губернатору, что фамилия моя склоняется, но не личность.

Дополнительно информирую, что выдвинутый кандидат в губернаторы, депутат муниципального образования Николай Дижур не ограничен в праве выступать на собраниях или иных публичных мероприятиях, что квалификацию моим «выкрикиваниям» даст суд при необходимости, а соблюдать закон, охранять законные прав и интересы граждан поручено не Артуру Артамонову, а ему, капитану полиции Иванову.

И я гарантирую, что самостоятельно выйду в суд и иные компетенции в рамках «Зарайского процесса», что действия властей Зарайска получат должную правовую оценку, и вся мировая просветлённая общественность узнает, как соблюдаются права граждан, выдвинутых кандидатов в губернаторы и избранных на муниципальных выборах депутатов, в Московской области.

Пора «дремучему охранительству» положить конец!

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