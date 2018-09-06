Топ-менеджеры «Росатома» не смогли получить визы для поездки на симпозиум в Лондоне
Несколько высокопоставленных сотрудников госкорпорации «Росатом» не смогли посетить симпозиум Всемирной ядерной ассоциации в Лондоне из-за проблем с получением британских виз
Несколько высокопоставленных сотрудников госкорпорации «Росатом» не смогли посетить симпозиум Всемирной ядерной ассоциации в Лондоне из-за проблем с получением британских виз. В мероприятии должны были принять участие 30 топ-менеджеров корпорации, но у семь человек не смогли получить визы.
Источник РБК в «Росатоме» сообщил, что документы на визу были поданы за 1,5 месяца до поездки. Проблемы с визами могли возникнуть из-за сложных отношений между Москвой и Лондоном на фоне инцидента с отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Стоит отметить, что «Росатом» выступает одним из спонсоров симпозиума, но поехать в Лондон смогли только те топ-менеджеры, у которых были многократные визы.