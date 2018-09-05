Московские власти на три дня перекроют движение на Тверской улице
Московские власти с 7 по 10 сентября перекроют движение на Тверской улице и прилегающих к ней переулках. Такое решение принято в связи с празднованием Дня города
Московские власти с 7 по 10 сентября перекроют движение на Тверской улице и прилегающих к ней переулках.
По официальным данным, такое решение принято в связи с проведением мероприятий в рамках празднования Дня города. По другим данным, чиновники таким образом хотят помешать сторонникам Алексея Навального провести акцию против повышения пенсионного возраста.
На сайте мэрии сообщается, что до утра 10 сентября пешеходным станет участок Тверской улицы до Бульварного кольца. Движение будет перекрыто в Никитском, Газетном, Брюсовом, Глинищевском, Леонтьевском, Малом Гнездниковском переулке и в Тверском проезде.
Непосредственно в День города 8 сентября движение будет перекрыто на Цветном бульваре, Волхонке, Москворецкой улице и на Трубной площади.
9 сентября - в день выборов мэра столицы - власти на несколько часов перекроют Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары, а также участок Страстного бульвара и улицы Петровка.
Напомним, сторонники оппозиционера Алексея Навального планирует провести в день выборов всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста. Мэрия не согласовала проведение этой акции, но и не предложила альтернативную площадку, поэтому оппозиционеры намерены провести шествие.