В Москве так и не смогли наладить работу купленных за миллиарды электробусов
Московские транспортники до сих пор не могут наладить работу первого в городе электробуса, который официально вышел на маршрут 1 сентября. Пока был запущен только один электробус, а всего на маршруты должны выйти 300 машин
Московские транспортники до сих пор не могут наладить работу первого в городе электробуса, который официально вышел на маршрут 1 сентября. Пока был запущен только один электробус, а всего на маршруты должны выйти 300 машин. Стоимость контракта составила около 31 млрд рублей.
Напомним, первая поездка электробуса 1 сентября завершилась неудачей - транспортное средство заглохло на улице Академика Королева через три остановки после старта. От провала ситуацию не спасло даже присутствие мэра Москвы Сергея Собянина.
Вторая попытка запустить электробус также завершилась неудачей. Электробус с пассажирами сломался прямо на маршруте. Но и третья попытка совершить полный маршрут на первом в столице электробусе закончилась провалом. Электробус, который должен заменить классические троллейбусы, сломался и его отбуксировали в парк.
С 1 сентября на троллейбусном маршруте №73 работает один электробус, но по плану на линию должны были выйти не менее 10 электробусов.
По некоторым данным, электробусы не успели собрать из-за задержек поставок импортных комплектующих. Остальные два электрических автобуса вышли из строя еще во время тестирования и не смогли участвовать в презентации, сообщают «Новые известия».
В сообществе «Синие ведерки» сообщили, что на покупку 300 электробусов Москва потратила 31 млрд рублей. Для сравнения, власти Санкт-Петербурга купили за 2 млрд рублей 115 электробусов с динамической подзарядкой от троллейбусной сети и это транспорт успешно работает. Московские же чиновники потратили миллиарды на сырой продукт, который еще неизвестно как будет работать в зимнюю погоду.
Напомним, что ради запуска этих электробусов столичные власти фактически убили всю троллейбусную сеть, хотя местные жители просили не ликвидировать экономичный и экологичный вид транспорта.