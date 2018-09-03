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03 сентября 10:05

В Екатеринбурге старшекласснице отказались продать сборники Есенина и Маяковского

В Екатеринбурге 17-летняя школьница не смогла купить книги русских классиков. В книжных магазинах подростку отказались продать сборники стихов Владимира Маяковского и Сергея Есенина

Фото: gym1274uv.mskobr.ru

В Екатеринбурге 17-летняя школьница не смогла купить книги русских классиков. В книжных магазинах подростку отказались продать сборники стихов Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского из-за возрастного ограничения 18+.

Старшеклассница рассказала изданию «Новый день», что пыталась купить сборники русских поэтов в трех магазинах и везде получила отказ.

«Ни в одном мне не продали. Просили предъявить документы, сказав, что «по закону детям эту литературу покупать нельзя»», - рассказала девушка.

Старшеклассница возмутилась запрету «культурно развиваться» и сообщила продавцам, что Маяковский, Есенин и Бродский входят в школьную программу, но книги ей так и не продали.

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