В Екатеринбурге старшекласснице отказались продать сборники Есенина и Маяковского
В Екатеринбурге 17-летняя школьница не смогла купить книги русских классиков. В книжных магазинах подростку отказались продать сборники стихов Владимира Маяковского и Сергея Есенина
Фото: gym1274uv.mskobr.ru
В Екатеринбурге 17-летняя школьница не смогла купить книги русских классиков. В книжных магазинах подростку отказались продать сборники стихов Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского из-за возрастного ограничения 18+.
Старшеклассница рассказала изданию «Новый день», что пыталась купить сборники русских поэтов в трех магазинах и везде получила отказ.
«Ни в одном мне не продали. Просили предъявить документы, сказав, что «по закону детям эту литературу покупать нельзя»», - рассказала девушка.
Старшеклассница возмутилась запрету «культурно развиваться» и сообщила продавцам, что Маяковский, Есенин и Бродский входят в школьную программу, но книги ей так и не продали.