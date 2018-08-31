Роскомнадзор и ФСБ испытывают новые технологии для блокировки Telegram
Российские чиновники и силовики проводят испытания новой технологии для блокировки опального мессенджера Telegram, который отказывается сотрудничать с ФСБ
Российские чиновники и силовики проводят испытания новой технологии для блокировки опального мессенджера Telegram, который отказывается сотрудничать с ФСБ.
По данным Reuters, испытаниями новых методов блокировки сайтов и онлайн-сервисов занимается межведомственная комиссия, в которую вошли представители ФСБ, Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Софт испытывается на базе сети «Ростелекома» в Реутове.
Сейчас испытания проходят отечественные разработки компаний «РДП.РУ», «АДМ Системы», «НТЦ Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и «Концерн Автоматика», который входит в «Ростех».
Напомним, решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России было принято в апреле 2018 года. Роскомнадзор в рамках блокировки мессенджера внес в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов, однако сервис по-прежнему доступен для пользователей.