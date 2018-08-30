ФБК рассказал об имуществе семьи главы Пенсионного фонда на миллиард рублей
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального в связи с планами властей повысить пенсионный возраст рассказал об имуществе главы Пенсионного фонда Антона Дроздова
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального в связи с планами властей повысить пенсионный возраст рассказал об имуществе главы Пенсионного фонда Антона Дроздова. По данным борцов с коррупцией, родственники чиновника владеют имуществом почти на миллиард рублей.
В 2008 году семья Антона Дроздова приобрела квартиру площадью 335,5 кв.м. в доме в Малом Козихинском переулке Москвы. В этом элитном доме также проживает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Стоимость жилплощади оценивается в 490 млн рублей.
В этом доме Дроздовым принадлежат два машиноместа общей стоимостью 8 млн рублей. Там Дроздовы, по данным ФБК, паркуют автомобили Mercedes-Benz GL и Lexus LS стоимостью 6 млн рублей каждый.
В 2007 году Дроздовы переписали на 69-летнюю маму главы Пенсионного фонда квартиру площадью 87 кв.м. в доме на Долгоруковской улице. В этом же доме находится квартира тестя главы ПФР. В расследовании отмечается, что цены на квартиры в этом районе Москвы составляют в среднем 30 млн рублей за объект.
Теще главы ПФР Наталье Демчинской принадлежит участок в 33 сотки и дом на 617 кв.м. в элитном дачном поселке Николино на Рублевском шоссе Московской области. Эти объекты недвижимости Демчинская получила в дар от своей дочери Ольги Дроздовой. Стоимость коттеджа борцы с коррупцией оценили в 400 млн рублей. Чтобы по-настоящему оценить «элитность» этого дачного поселка, отметим, что рядом строит дом бизнесмен и один из друзей президента Борис Ротенберг.
Самое интересное, что официальная зарплата Антона Дроздова составляет примерно 300 тысяч рублей в месяц. Его годовой доход составляет 4 млн рублей.
«Это не просто коррупция. Это вопиющая несправедливость. Неприкрытое скотство», - резюмировал Алексей Навальный.
В Пенсионном фонде России расследование Алексей Навального и его сторонников пока не прокомментировали.