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30 августа 13:39

Народный артист и депутат Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет

Народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался после продолжительной болезни в возрасте 80 лет. Информацию о кончине Кобзона подтвердили его родственники

Народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался после продолжительной болезни в возрасте 80 лет. Информацию о кончине Кобзона подтвердили его родственники в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Артист в последнее время находился в реанимации в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. 27 июля певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Источник РИА Новости в Госдуме сообщал, что депутат проходит курс химиотерапии. Рак у Иосифа Кобзона диагностировали в 2005 году.

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