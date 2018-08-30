Народный артист и депутат Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет
Народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался после продолжительной болезни в возрасте 80 лет. Информацию о кончине Кобзона подтвердили его родственники
Народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался после продолжительной болезни в возрасте 80 лет. Информацию о кончине Кобзона подтвердили его родственники в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Артист в последнее время находился в реанимации в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. 27 июля певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.
Источник РИА Новости в Госдуме сообщал, что депутат проходит курс химиотерапии. Рак у Иосифа Кобзона диагностировали в 2005 году.